Apogee revient sur ses projets de vente d'actions pour un montant de 300 millions de dollars à la suite des données relatives à un médicament contre l'eczéma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions d'Apogee Therapeutics APGE.O ont baissé de 9,3 % à 71,84 $ mardi, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds après des données encourageantes sur un médicament contre l'eczéma ** Les actions d'APGE ont augmenté de 20 % à 79,24 $ lundi après que le médicament, le zumilokibart, ait montré un bénéfice durable chez les personnes souffrant de dermatite atopique modérée à sévère

** La société a déclaré que 75% des patients ayant reçu le médicament tous les trois mois et 85% tous les six mois ont maintenu une amélioration d'au moins 75% de la gravité de la maladie à 52 semaines, dans un essai de stade intermédiaire ** Après la cloche lundi, APGE, basée à Waltham, Massachusetts, a commencé une offre d'actions de 300 millions de dollars pour financer les études précliniques, les essais cliniques, la fabrication et les activités de préparation commerciale, entre autres

** Jefferies, TD Cowen, Stifel et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints

** BTIG a réitéré lundi sa position d'acheteur, déclarant que les données sur 52 semaines montrent que le zumilokibart a la meilleure efficacité de sa catégorie sur plusieurs critères, éclipsant même le Rinvoq d'Abbvie ABBV.N , le principal inhibiteur de la JAK

** En réaction à la nouvelle, Guggenheim a relevé son PT de 30 $ à 160 $, au plus haut de la rue, selon LSEG; Citigroup a relevé son PT de 30 $ à 125 $ et Deutsche Bank a relevé son PT de 10 $ à 118 $

** La note moyenne des 17 sociétés de courtage est "acheter" et la prévision médiane de 118 $, en hausse par rapport à 97,50 $ il y a un mois

** Avec le mouvement de mardi, l'action a augmenté d'environ 75 % au cours de l'année écoulée et a perdu 15 % par rapport au record intrajournalier de 84,56 $ du 14 janvier

** La société a environ 69,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 5 milliards de dollars