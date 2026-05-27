Apogee lève jusqu'à 1,3 milliard de dollars auprès de Blackstone pour faire progresser le développement d'un médicament contre l'eczéma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires de l'entreprise tout au long du texte) par Kunal Das

Apogee Therapeutics APGE.O a publié mercredi les résultats encourageants d'un essai clinique de phase intermédiaire portant sur son médicament expérimental contre l'eczéma et a conclu un accord de financement d'une valeur pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars avec Blackstone Life Sciences.

Cet accord permettra de soutenir le développement en phase avancée et la commercialisation potentielle du médicament, a déclaré Apogee.

Le principal candidat-médicament de la société, le zumilokibart, est en cours de développement pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère (AD), une maladie cutanée chronique.

Au cours de l'essai, 65,9 % des 346 patients adultes recevant la dose intermédiaire et 61,6 % de ceux recevant la dose plus élevée ont obtenu une amélioration d'au moins 75 % de la gravité de l'eczéma après 16 semaines, contre 23,4 % pour le groupe sous placebo. Le médicament a atteint tous ses objectifs principaux et secondaires.

La dose élevée ayant donné des résultats inférieurs à ceux de la dose moyenne, les résultats semblent mitigés et risquent de peser sur le titre, a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi.

L'action Apogee s'échangeait en baisse de près de 6 % à 78,06 $.

"LE MÉDICAMENT DE PREMIER CHOIX"

Le directeur général Michael Henderson a balayé les inquiétudes concernant la dose élevée, déclarant: "Certaines personnes auraient peut-être souhaité voir la dose élevée, mais la dose moyenne a en quelque sorte créé un choix très clair et constitue une excellente dose pour l'avenir."

"Nous pensons qu’il existe une voie claire pour que ce médicament devienne le traitement de première intention de choix dans la dermatite atopique."

Apogee prévoit de faire passer la dose intermédiaire sélectionnée à des essais de phase avancée au cours du second semestre 2026.

M. Henderson a déclaré que le financement de Blackstone permettait à Apogee de financer le développement sans dépendre des marchés boursiers, tout en conservant une flexibilité stratégique.

L'accord prévoit jusqu'à 800 millions de dollars via un accord de redevances et l'accès à une dette senior pouvant atteindre 500 millions de dollars. Si le zumilokibart obtient l'autorisation de la FDA américaine, Apogee pourra accéder à un financement supplémentaire pouvant atteindre 400 millions de dollars sous forme de redevances.

La société envisage également de développer le zumilokibart au-delà de l'eczéma, notamment dans le traitement de l'asthme et, à terme, de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Elle prévoit de lancer une étude sur l'asthme au cours du premier semestre 2027.

"Nous disposons d'un pipeline et d'un potentiel de produit avec Zumi", a déclaré M. Henderson.

Il a ajouté que la société suivait la voie tracée par le Dupixent de REGN.O , qui est approuvé pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques telles que l’eczéma et l’asthme, entre autres.