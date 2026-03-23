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Apogee fait un bond en avant grâce à un médicament contre l'eczéma qui apporte un bénéfice durable lors d'un essai à mi-parcours
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Apogee Therapeutics APGE.O augmentent de 22% à 81 $ avant le marché

** La société affirme que son médicament expérimental contre l'eczéma, le zumilokibart, a montré des avantages durables chez les personnes atteintes de dermatite atopique modérée à sévère, une maladie chronique de la peau causant des éruptions cutanées qui provoquent des démangeaisons

** La société ajoute que 75 % des patients ayant reçu le médicament tous les trois mois et 85 % tous les six mois ont maintenu une amélioration d'au moins 75 % de la sévérité de la maladie à 52 semaines lors d'un essai de phase intermédiaire

** 86% des patients traités tous les trois mois et 78% tous les six mois ont conservé une peau claire ou presque claire à 52 semaines - APGE

** La société affirme que le médicament a été largement bien toléré, avec de légers effets secondaires tels que des inflammations oculaires et des infections des voies respiratoires supérieures

** La société prévoit de lancer des essais de phase avancée au second semestre 2026

** Actions en baisse de ~13% depuis le début de l'année contre une hausse de ~67% en 2025

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APOGEE THERAP
66,0400 USD NASDAQ -3,59%
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