Apogee Enterprises prévoit un faible bénéfice pour 2026 ; les actions chutent

7 janvier - ** Les actions du fabricant de produits verriers Apogee Enterprises APOG.O chutent de 11,8 % à 33 $ dans les transactions de pré-marché
** La société prévoit un bénéfice pour l'année fiscale 26 inférieur aux estimations, et manque les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre
** Les prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 26 incluent un impact défavorable d'environ 30 cents sur le bénéfice par action en raison des droits de douane
** Séparément, la société déclare que le directeur financier Matthew Osberg a démissionné; elle nomme Mark Augdahl comme directeur financier intérimaire avec effet immédiat
