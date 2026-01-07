 Aller au contenu principal
Apogee Enterprises prévoit un faible bénéfice pour 2026 ; les actions chutent
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du fabricant de produits verriers Apogee Enterprises APOG.O chutent de 11,8 % à 33 $ dans les transactions de pré-marché

** La société prévoit un bénéfice pour l'année fiscale 26 inférieur aux estimations, et manque les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

** Les prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 26 incluent un impact défavorable d'environ 30 cents sur le bénéfice par action en raison des droits de douane

** Séparément, la société déclare que le directeur financier Matthew Osberg a démissionné; elle nomme Mark Augdahl comme directeur financier intérimaire avec effet immédiat

