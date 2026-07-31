Apnimed, société spécialisée dans le développement de médicaments contre l'apnée du sommeil, enregistre une hausse lors de son entrée en bourse après une introduction en bourse revalorisée à 192 millions de dollars

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31 juillet - ** Apnimed APMD.O , société de biotechnologie en phase avancée, en hausse vendredi lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse supérieure aux prévisions

** L'action APMD a ouvert à 22 dollars contre un prix d'offre de 16 dollars; elle affichait en fin de séance une hausse de 12,5 % à 18 dollars avant d'être suspendue en raison de sa volatilité ** Jeudi en fin de journée, la société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a vendu 12 millions d'actions d' , levant ainsi 192 millions de dollars

** La société avait initialement prévu une opération portant sur 10 millions d’actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars

** Son unique produit candidat en phase clinique, l’AD109 (Oxnimbi), est un comprimé à prise unique quotidienne, à prendre le soir, destiné au traitement de l’apnée obstructive du sommeil (OSA), une affection caractérisée par l’affaissement répété des voies respiratoires pendant le sommeil, entraînant une baisse du taux d’oxygène et perturbant la respiration ** Morningside, Alpha Wave Ventures et le laboratoire pharmaceutique japonais Shionogi & Co 4507.T sont ses principaux actionnaires, selon le prospectus

** BofA, Evercore, Cantor Fitzgerald et LifeSci Capital sont les co-chefs de file de l'introduction en bourse