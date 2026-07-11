Apnimed, fabricant de médicaments contre l'apnée du sommeil, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis alors que le marché des biotechnologies reprend de la vigueur

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Apnimed, une société pharmaceutique en phase clinique avancée, a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le secteur des biotechnologies a connu un retour en force remarquable grâce à l'afflux de nouveaux capitaux, ce qui a amélioré le sentiment du marché après une longue période de ralentissement.

En 2025, les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies avaient chuté à leur plus bas niveau depuis plus d’une décennie.

Fondée en 2017, Apnimed est une société au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments oraux destinés au traitement de l’apnée obstructive du sommeil (AOS) et des troubles associés.

Le principal candidat-médicament de la société, l’AD109, un comprimé expérimental à prise unique quotidienne destiné au traitement de l’apnée obstructive du sommeil (AOS), a atteint en mai le critère d’évaluation principal lors d’un essai clinique de phase avancée, offrant ainsi potentiellement une alternative pratique aux traitements par dispositif médical. L’AD109 est pris au moment du coucher.

Apnimed a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché pour ce produit et prévoit une décision potentielle de la FDA au premier trimestre 2027.

BofA Securities, Evercore ISI, Cantor et LifeSci Capital sont les chefs de file de l’opération.

La société a l’intention de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole "APMD".