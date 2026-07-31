Apnimed, développeur de médicaments contre l'apnée du sommeil, s'apprête à faire une entrée en bourse fulgurante après une augmentation du montant de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
31 juillet - ** La société de biotechnologie en phase avancée Apnimed APMD.O devrait connaître une forte hausse lors de son entrée au Nasdaq vendredi, après une introduction en bourse supérieure aux prévisions
** Les actions APMD devraient s'ouvrir à 22 dollars, contre un prix d'offre de 16 dollars ** Jeudi en fin de journée, la société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a vendu 12 millions d’actions, levant ainsi 192 millions de dollars
** La société avait initialement prévu de commercialiser 10 millions d’actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars
** Son unique produit candidat en phase clinique, l’AD109 (Oxnimbi), est un comprimé à prise unique quotidienne, à prendre le soir, destiné au traitement de l’apnée obstructive du sommeil (AOS), une affection caractérisée par l’affaissement répété des voies respiratoires pendant le sommeil, entraînant une baisse du taux d’oxygène et perturbant la respiration ** Morningside, Alpha Wave Ventures et le laboratoire pharmaceutique japonais Shionogi & Co 4507.T sont ses principaux actionnaires, selon le prospectus
** BofA, Evercore, Cantor Fitzgerald et LifeSci Capital sont les co-chefs de file de l'introduction en bourse
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