Apimeds Pharma bondit alors que la FDA soutient une procédure d'approbation plus rapide pour les analgésiques non opioïdes
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Apimeds Pharmaceuticals APUS.A augmentent de 2,4 % à 1,99 $

** Jeudi en fin de journée, la société a salué le nouveau projet de directive de la FDA sur les thérapies antidouleur non opioïdes

** La société a déclaré que la proposition de la FDA pourrait aider son principal médicament candidat non opioïde, Apitox, à passer plus rapidement les essais cliniques et à obtenir l'approbation réglementaire

** Apitox est en cours de développement pour traiter la douleur chronique causée par l'arthrose, une maladie qui entraîne des lésions articulaires à long terme et une mobilité réduite

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 11,8 % depuis le début de l'année

