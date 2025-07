Aperma s'inquiète du prix des matières premières pour ses résultats du deuxième trimestre

information fournie par AFP • 03.07.2025 • 09:11 •

Les Français dépensent toujours plus sur internet: selon le bilan annuel de la fédération du e-commerce, la Fevad, consulté par l'AFP, les commandes de produits et de services ont augmenté en 2024 pour atteindre plus de 175 milliards d'euros et quelque 2,6 milliards ... Lire la suite