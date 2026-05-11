Aperçu : Mosaic devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse dans ses résultats attendus avant l'ouverture du marché lundi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition avant la publication du rapport, sans modification)

11 mai - ** Les actions de Mosaic MOS.N ont reculé de 1 % vendredi, la société devant publier un chiffre d'affaires en hausse lors de ses résultats trimestriels attendus avant l'ouverture des marchés lundi

** Selon LSEG, les analystes s'attendent à ce que MOS, un producteur d'engrais phosphatés et potassiques concentrés, affiche un chiffre d'affaires de 2,90 milliards de dollars au premier trimestre, contre 2,62 milliards, et un BPA ajusté de 0,24 dollar, contre 0,49 dollar il y a un an

** Les investisseurs devraient se concentrer sur les perspectives du phosphate

** La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a fait grimper les prix des engrais

** Au trimestre précédent, la société n'a pas atteint ses estimations de bénéfices en raison de la faiblesse de la demande américaine en phosphate, et a récemment essuyé les critiques d'un responsable américain concernant ses plans de production

** L'objectif de cours médian à 12 mois pour l'action est de 28 $; le titre cotait dernièrement à 22,68 $

** L'action MOS a reculé d'environ 5,8 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 8 % de l'indice S&P 500

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