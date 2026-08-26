APERÇU : Le bénéfice par action et le chiffre d'affaires de Crowdstrike devraient progresser au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action CrowdStrike CRWD.O progresse de 3 % dans l'attente des résultats du deuxième trimestre, qui seront publiés après la clôture de la Bourse

** Wall Street s'attend à ce que la société de cybersécurité affiche un BPA ajusté de 0,29 $ contre 0,23 $ au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 1,44 milliard de dollars, soit une hausse d'environ 23 % par rapport aux 1,17 milliard de dollars enregistrés l'année dernière, selon LSEG ** Au dernier trimestre, la société a enregistré une hausse de 15 % de ses charges d'exploitation , ce qui a entraîné une baisse du cours de l'action malgré des revenus supérieurs aux prévisions et une révision à la hausse des prévisions annuelles

** Le titre se négocie actuellement à environ 130 fois les estimations de bénéfices à terme, contre une médiane sectorielle de 12,2, selon les données de LSEG

** L'action affiche une hausse d'environ 62 % depuis le début de l'année, mais reste environ 15 % en dessous de son plus haut historique de clôture du 13 août, contre une progression d'environ 13 % depuis le début de l'année pour le Nasdaq .IXIC et une baisse d'environ 2 % depuis le début de l'année pour l'indice du secteur des logiciels et services du S&P 500

.SPLRCIS

** Le cours de CRWD s'établissait dernièrement à 190,65 $, contre un objectif de cours médian de 220 $, selon LSEG, qui indique que 40 analystes recommandent “d'acheter” ou “d'acheter fortement”, tandis que 13 conseillent de “conserver” et deux recommandent de “vendre”