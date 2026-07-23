Aperçu : Intel devrait annoncer une forte hausse de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, l'accent étant mis sur les progrès réalisés dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action Intel INTC.O a reculé de 1,4 % jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, prévue après la clôture du marché. Les investisseurs sont impatients de savoir si les progrès de l'entreprise dans le domaine de l'IA et ses efforts de redressement justifieront la flambée du cours de son action depuis le début de l'année

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que le fabricant de puces annonce un BPA ajusté de 0,21 dollar, contre 0,10 dollar il y a un an, pour un chiffre d'affaires de 14,42 milliards de dollars, contre 12,86 milliards il y a un an, ce qui, avec un taux de croissance de 12 %, constituerait sa plus forte progression en six ans, selon les données de LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, le BPA et le chiffre d’affaires d’INTC ont dépassé les prévisions à sept reprises, mais les deux ont été inférieurs aux attentes au deuxième trimestre 2024 ** Ces prévisions s’appuient sur les attentes d’un rebond de la demande pour les processeurs centraux d’Intel, de plus en plus utilisés pour alimenter les agents d’IA. L’attention se portera également sur les nouveaux clients potentiels pour l’activité de fabrication en sous-traitance de la société

** L'action INTC s'échangeait dernièrement à 101,13 $ contre un objectif de cours médian de 100 $, en hausse par rapport aux 90 $ d'il y a un mois, selon LSEG, qui recense 48 recommandations d'analystes: 3 « achat fort », 10 « achat », 32 « conserver » et 3 « vente »

** Depuis le début de l'année, le titre affiche une hausse d'environ 174 %, contre un gain d'environ 15 % pour l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT et une progression d'environ 74 % pour l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX