APERÇU : hausse attendue du chiffre d'affaires et du bénéfice par action de Salesforce au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Mercredi, l'action de Salesforce Inc CRM.N a reculé d'environ 0,2 % dans l'attente des résultats du deuxième trimestre de l'éditeur de logiciels, qui seront publiés après la clôture du marché

** Wall Street table sur un BPA ajusté de 3,27 dollars pour CRM, contre 2,91 dollars au même trimestre de l’année précédente, pour un chiffre d’affaires de 11,32 milliards de dollars, soit une hausse de 10,6 % par rapport aux 10,24 milliards de dollars enregistrés au deuxième trimestre 2025, selon les dernières données de LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, le BPA de CRM a dépassé les prévisions de Wall Street à sept reprises, tandis que le chiffre d’affaires a dépassé ces prévisions à six reprises ** Les prévisions de chiffre d’affaires de la société pour le deuxième trimestre , publiées fin mai, étaient inférieures aux estimations de Wall Street, et les craintes liées aux bouleversements induits par l’IA ont éclipsé les résultats supérieurs aux attentes du premier trimestre. À l’instar de l’ensemble du secteur des logiciels, l’action CRM a connu une forte volatilité en raison des inquiétudes concernant la concurrence de l’IA

** L'action CRM a clôturé la séance de mardi à plus de 44 % en dessous de son dernier cours de clôture record, enregistré le 4 décembre 2024. Elle affiche une baisse d'environ 22 % depuis le début de l'année, contre un recul d'environ 2 % pour l'indice des logiciels du S&P 500 .SPLRCIS , une progression d'environ 20 % pour le secteur technologique plus large du S&P 500

.SPLRCT , un gain d'environ 12 % pour l'indice de référence S&P 500 .SPX et une hausse d'environ 11 % pour le Dow Jones Industrial Average .DJI