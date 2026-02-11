 Aller au contenu principal
Aperam : vole de record en record, 4,5% à 44,70E
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 18:07

Dopé par ses trimestriels, Aperam vole de record en record, 4,5% à 44,70E : cela fait 25% en 1 semaine et le zénith de juin 2022 n'est déjà plus qu'un souvenir.
Le titre devrait tester incessamment les 45,6E (doublement par rapport au plancher de début avril 2025) puis retracer les 51,00E, une résistance qui remonte à février 2017.


