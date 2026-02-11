Aperam : vole de record en record, 4,5% à 44,70E
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 18:07
Le titre devrait tester incessamment les 45,6E (doublement par rapport au plancher de début avril 2025) puis retracer les 51,00E, une résistance qui remonte à février 2017.
Valeurs associées
|44,6400 EUR
|Euronext Amsterdam
|+4,40%
A lire aussi
-
Le ministre américain de l'Énergie au Venezuela pour débloquer les freins à l'investissement pétrolier
Le ministre américain de l’Énergie Chris Wright est arrivé mercredi au Venezuela pour des rencontres avec la présidente par intérim Delcy Rodriguez et des dirigeants du secteur pétrolier, afin de débloquer les freins à l'investissement de compagnies américaines. ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en repli de 0,18% mercredi, à l'issue d'une séance marquée par la chute historique de Dassault Systemes, qui a plongé de plus de 20% après la publication de ses résultats annuels. L'indice vedette parisien, le CAC 40, a cédé 14,64 points ... Lire la suite
-
(Actualisé avec détails §§ 7-8) Rexel RXL.PA a annoncé mercredi viser une amélioration de ses ventes et de sa marge opérationnelle en 2026, mais un taux de conversion du "free cash-flow" potentiellement inférieur à 2025, après avoir publié des résultats annuels ... Lire la suite
-
Le Canada est "en deuil", a déclaré mercredi le Premier ministre Mark Carney au lendemain d'une tuerie qui a fait neuf morts et une trentaine de blessés dans une petite ville isolée de l'ouest du pays, où une personne a ouvert le feu dans un collège-lycée. "Nous ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer