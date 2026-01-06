 Aller au contenu principal
Aperam, Trigano...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 06/01/2026 à 09:11

(AOF) - Aperam

Aperam a confirmé ses perspectives pour le quatrième trimestre 2025 malgré une demande saisonnière plus faible au Brésil et une pression sur les prix due aux importations d'aciers non inoxydables toujours au Brésil. En Europe, le groupe a indiqué que les conditions de marché étaient restées difficiles.

Argan

Sur l'ensemble de 2025, la foncière enregistre des revenus locatifs de 212 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport à 2024.Cette progression provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+3,45%) au 1er janvier 2025. Au 31 décembre 2025, le patrimoine construit représente 3 770 000 m².

Bouygues

Stéphanie Minnebois est nommée Directrice Technique, Recherche, Développement et Innovation (DTRDI) du groupe Colas. Elle rejoint le Comité de Direction Générale et reportera directement à Pierre Vanstoflegatte, directeur général de Colas.

Capgemini

Le Conseil d'Administration de Capgemini SE, réuni le 5 janvier 2026, a pris acte de la démission de Mme Megan Clarken de son mandat d'administrateur et a décidé de coopter Lila Tretikov en qualité de nouvel administrateur. De nationalité franco-américaine, elle est actuellement responsable de la stratégie IA du fonds de capital-risque international New Enterprise Associates. Elle apportera au Conseil ses compétences technologiques et son expertise reconnue en matière d'IA et de transformation des entreprises par la technologie.

Maurel et Prom

Après avoir reçu, le 29 décembre dernier, l'approbation de l'Agence nationale des hydrocarbures colombienne, Maurel & Prom a finalisé l'acquisition d'une participation de 61% dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie. Dans le détail, la compagnie française a procédé à l'achat d'une participation de 40% auprès de MKMS Enerji Anonim Sirketi (une filiale de NG Energy International Corp) et une autre de 21% auprès de Desarrolladora Oleum SA.Pour ces opérations, en prenant en compte les paiements anticipés déjà effectués, Maurel & Prom va devoir verser encore 185 millions de dollars. Sur ce montant, 78 millions de dollars ont été payés à la finalisation, le solde étant payable en plusieurs versements au cours de cette année.

Trigano

Trigano affiche un chiffre d'affaires de 833,4 millions d'euros au titre de son 1er trimestre 2025-26, en croissance de 8,3% (dont 5,3% en organique), "dans un contexte de montée en puissance de la production de camping-cars". Il a en effet augmenté de façon progressive sa production de camping-cars afin de répondre au mieux aux besoins de ses distributeurs : ses livraisons aux réseaux, soutenues par un carnet de commandes important, ont progressé de l'ordre de 10%.

Verallia

Verallia, troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires en verre, annonce la nomination de Cristina Riesgo en tant que directrice financière, à compter du 1er mars 2026, en remplacement de Nathalie Delbreuve. Elle rejoindra le comité exécutif et sera directement rattachée à Patrice Lucas, directeur général du groupe Verallia.

Vinci

Vinci a signé une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement. Selon les termes de cette convention, valable du 6 janvier 2026 au 25 mars 2026 au plus tard, Vinci donne mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions Vinci dans la limite de 600 millions d'euros. Le prix d'achat ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci.

Valeurs associées

APERAM
34,620 EUR Tradegate -3,30%
APERAM
34,8800 EUR Euronext Amsterdam -2,52%
APERAM
36,100 EUR LSE Intl +0,75%
APERAM
30,5000 USD OTCBB 0,00%
APERAM
34,6800 EUR Sibe -3,24%
ARGAN
65,8000 EUR Euronext Paris +1,54%
BOUYGUES
45,5100 EUR Euronext Paris +0,24%
CAPGEMINI
140,7500 EUR Euronext Paris -2,16%
MAUREL & PROM
6,1500 EUR Euronext Paris +1,07%
TRIGANO
171,6000 EUR Euronext Paris -1,55%
VERALLIA
22,8400 EUR Euronext Paris +0,53%
VINCI
121,2500 EUR Euronext Paris -0,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/01/2026 à 09:11:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

