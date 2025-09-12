 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aperam : Sudhakar Sivaji sera le futur PDG
information fournie par AOF 12/09/2025 à 09:03

(AOF) - Aperam annonce que Timoteo Di Maulo prendra sa retraite en tant que PDG à compter du 1er janvier 2026 et rejoindra le conseil d'administration. Sudhakar Sivaji, actuel directeur financier, lui succédera au poste de PDG à compter du 1er janvier 2026. La nouvelle équipe de direction sera en place dès le 1er octobre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

APERAM
26,940 EUR Tradegate -0,15%
APERAM
27,0000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
APERAM
26,920 EUR LSE Intl +0,22%
APERAM
30,5000 USD OTCBB 0,00%
APERAM
26,9600 EUR Sibe 0,00%
