Aperam : Sudhakar Sivaji sera le futur PDG

(AOF) -
Aperam
annonce que Timoteo Di Maulo prendra sa retraite en tant que PDG à compter du 1er janvier 2026 et rejoindra le conseil d'administration. Sudhakar Sivaji, actuel directeur financier, lui succédera au poste de PDG à compter du 1er janvier 2026. La nouvelle équipe de direction sera en place dès le 1er octobre 2025.
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
