Aperam : s'envole de 12% vers 41,5E, retrace son zénith de juin 2022
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 16:58

Dopé par ses trimestriels, Aperam s'envole de 12% et repasse la résistance des 38,2E (zénith du 5 mars 2023) : le cours se hisse vers 41,5E et retrace son zénith de juin 2022: le titre peut à présent peut viser les 45,6E (doublement par rapport au plancher de début avril 2025) puis 51,00E, une résistance qui remonte à février 2017.

Valeurs associées

APERAM
41,5000 EUR Euronext Amsterdam +11,80%
