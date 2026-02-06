Aperam : s'envole de 12% vers 41,5E, retrace son zénith de juin 2022
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 16:58
Valeurs associées
|41,5000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+11,80%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi à l'issue d'une semaine dense en actualité économique et qui a été marquée par les doutes du marché sur les gagnants et perdants de la course à l'intelligence artificielle. La Bourse de Paris a avancé de 0,43%, ... Lire la suite
-
La bulle de l'intelligence artificielle commence-t-elle à craquer? Le secteur tech subit des secousses sur les marchés mondiaux depuis le début de l'année, rattrapé par les doutes sur ses valorisations stratosphériques et la rentabilité de ses investissements. ... Lire la suite
-
L'heure approche: l'Italie ouvre vendredi soir pour la troisième fois les Jeux olympiques d'hiver, de retour en Europe dans un format inédit de sites éparpillés, censé réduire leur impact environnemental face au changement climatique qui menace l'existence même ... Lire la suite
-
L'Iran a affirmé vendredi qu'il allait poursuivre ses négociations avec les Etats-Unis, à l'issue d'une première session de pourparlers à Oman, tenues dans une "atmosphère positive" selon Téhéran, malgré le déploiement dans le Golfe d'une force navale américaine. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer