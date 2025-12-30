 Aller au contenu principal
Aperam : repasse les 35E, peut viser un re-test des 38E
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 14:03

Aperam repasse la résistance des 34,5E (de mi-décembre 2023, mi-mars 2024, 9 octobre 2025) : le titre peut à présent peut viser un re-test des 38E (zénith du 5 mars 2023), et au-delà, les 41E de fin mai 2022.

Valeurs associées

APERAM
35,4200 EUR Euronext Amsterdam +1,90%
