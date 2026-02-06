information fournie par Reuters • 06/02/2026 à 07:14

Aperam propose de maintenir son dividende à €2,00 par action, en quatre versements en 2026

Aperam SA APAM.AS :

* APERAM ANNONCE LE CALENDRIER DE VERSEMENT DES DIVIDENDES POUR 2026

* APERAM PROPOSE DE MAINTENIR SON DIVIDENDE DE BASE À EUR 2,00 PAR ACTION

* LE PAIEMENT DES DIVIDENDES SE FERAIT EN QUATRE VERSEMENTS TRIMESTRIELS ÉGAUX DE EUR 0,50 (BRUT) PAR ACTION EN 2026

(Rédaction de Gdansk)