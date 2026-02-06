Aperam propose de maintenir son dividende à €2,00 par action, en quatre versements en 2026

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
L'Iran a appelé vendredi au "respect mutuel" dans les pourparlers avec les émissaires du président américain Donald Trump qui se sont ouverts vendredi matin à Oman, et que Téhéran veut limiter strictement à son programme nucléaire. "L'égalité, le respect mutuel ...
Lire la suite
Aperam a annoncé vendredi anticiper un Ebitda au premier trimestre 2026 supérieur à celui-ci enregistré au quatrième trimestre 2025, le groupe faisant état d'un résultat opérationnel conforme aux attentes sur cette période. Sur le trimestre clos le 31 décembre, ...
Lire la suite
Société Générale a fait état vendredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au quatrième trimestre, aidé par des réductions de coûts et une hausse des revenus de la banque de détail en France, et a relevé son objectif clef de rentabilité pour 2026. Le résultat ...
Lire la suite
Agenouillé dans la neige, le jeune conscrit tire entre deux arbres le fil qui, s'il est rompu, déclenchera la charge explosive dissimulée vingt mètres plus loin: à peine sortie du traité les interdisant, l'armée finlandaise s'entraîne à poser des mines antipersonnels, ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer