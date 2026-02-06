Aperam prévoit une hausse trimestrielle de l'Ebitda et de la dette nette au T1

Aperam APAM.AS a annoncé vendredi anticiper un Ebitda au premier trimestre 2026 supérieur à celui-ci enregistré au quatrième trimestre 2025, le groupe faisant état d'un résultat opérationnel conforme aux attentes sur cette période.

Sur le trimestre clos le 31 décembre, le producteur d'acier inoxydable affiche un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 67 millions d'euros, en ligne avec les attentes.

Sur l'année 2025, l'Ebitda atteint 339 millions d'euros, contre 356 millions d'euros en 2024.

Aperam dit également prévoir une augmentation de la dette financière nette au premier trimestre 2026 en raison des besoins saisonniers plus élevés en fonds de roulement.

Sur l'exercice 2025, la dette nette du groupe a augmenté à 978 millions d'euros, contre 544 millions d'euros l'année dernière.

Dans un communiqué distinct, Aperam a dit proposer de maintenir son dividende de base à 2 euros par action pour 2026.

