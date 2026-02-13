 Aller au contenu principal
Aperam lance un acier alternatif à sa nuance 316L
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 09:32

Aperam annonce que son Aperam Innovation Lab a développé la nuance 316A (1.4682), un acier inoxydable austénitique certifié et breveté, conçu comme une alternative optimisée en coûts à la nuance 316L (1.4404).

"La nuance 316A offre une résistance à la corrosion et des propriétés mécaniques équivalentes à celles de la nuance 316L, tout en générant des gains économiques significatifs grâce à une formulation d'alliage optimisée", met-il en avant.

Le nouveau produit contient du silicium pour compenser une réduction de plus de 75% de la teneur en molybdène par rapport à la nuance 316L, nuance 316L qu'il peut remplacer sans ajustement des paramètres de production.

Grâce à une forte teneur en matières recyclées, la nuance 316A contribue en outre au respect des exigences de la taxonomie européenne et accompagne les industriels dans la gestion de leur Scope 3, sans nécessiter de re-conception des produits existants.

