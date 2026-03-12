Aperam fait son entrée dans le BEL 20
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 13:20
Indice boursier de référence d'Euronext Bruxelles, le BEL 20 suit la performance des 20 plus grandes et plus liquides entreprises cotées à la Bourse de Bruxelles. Cet ajustement vise à garantir que l'indice reflète fidèlement le paysage actions belge.
"Notre inclusion dans le BEL 20 renforce encore notre profil sur le marché et met en lumière notre modèle économique intégré unique ainsi que la valeur que nous créons à travers nos opérations mondiales", réagit Nicolas Changeur, le directeur financier d'Aperam.
Le fabricant d'acier inoxydable, électrique et de spécialité rappelle être également, depuis 2023, membre de l'indice boursier BEL ESG, reflétant son engagement envers la durabilité et les pratiques commerciales responsables.
Le groupe issu d'une scission d'ArcelorMittal opérée il y a 15 ans rappelle aussi être coté depuis cette date à Amsterdam, Paris et Luxembourg. À Paris, Aperam est inclus dans l'indice CAC Mid 60 et donc dans le SBF 120.
Valeurs associées
|35,440 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,39%
