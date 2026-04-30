Aperam démarre l'année sur un EBITDA renforcé
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 08:49
Au premier trimestre, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 1,58 milliard d'euros, en hausse de 16% sur un trimestre. Les expéditions atteignent 617 000 tonnes, soit une progression de 11%. Portée par ces volumes, des effets de valorisation positifs et une discipline sur les coûts, la performance opérationnelle s'améliore : l'EBITDA ajusté atteint 90 millions d'euros, contre 39 millions au quatrième trimestre 2025 et 60 millions un an avant, sur une base comparable.
Ce redressement contraste avec le net recul du résultat net, limité à 3 millions d'euros, contre 29 millions trois mois plus tôt. Le bénéfice par action tombe à 0,04 euro, affecté par un environnement financier moins favorable et une charge fiscale élevée.
La trésorerie se dégrade également. Le flux de trésorerie disponible avant dividende s'établit à -44 millions d'euros, sous l'effet d'une hausse du besoin en fonds de roulement liée à l'intensification de l'activité et à la remontée des prix des matières premières. Elle reste toutefois mieux placée qu'au T1 2025. La dette financière nette atteint ainsi 1,06 milliard d'euros à fin mars, en hausse par rapport à fin 2025, à cause d'un effet de saisonnalité.
Dans le détail, la division Stainless & Electrical Steel profite d'une reprise en Europe, avec des ventes en hausse de 13,7% et un retour à un résultat opérationnel positif. Les activités Services & Solutions et Alloys & Specialties progressent aussi, soutenues par une demande plus dynamique et des effets de valorisation. À l'inverse, Recycling & Renewables voit sa rentabilité reculer après un quatrième trimestre particulièrement favorable.
Le groupe met en avant les premiers effets de son programme "Leadership Journey Phase 6", qui a généré 18 millions d'euros de gains sur le trimestre. L'objectif est fixé à 150 millions d'euros sur la période 2026-2028.
Pour le deuxième trimestre, Aperam anticipe une nette amélioration de son EBITDA ajusté et vise une légère baisse de sa dette nette, malgré des effets saisonniers toujours présents sur le besoin en fonds de roulement. Le management se montre optimiste sur le marché européen, après les règles mises en place par l'UE.
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