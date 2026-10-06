Aperam confirme ses prévisions trimestrielles avant le verdict du 6 novembre

Le spécialiste de l'acier inoxydable a confirmé ses prévisions pour le troisième trimestre 2026, avec un EBITDA ajusté qui devrait être inférieur à celui du deuxième trimestre (130 millions d'euros) mais légèrement supérieur à celui du premier trimestre (90 millions d'euros). Le consensus établi par Aperam pour l'EBITDA ajusté du troisième trimestre s'établit en moyenne à 113 millions d'euros, en attendant la publication des résultats prévue le 6 novembre 2026.

La dette financière nette devrait rester stable à la fin du trimestre et être en bonne voie pour maintenir la dette nette en fin d'année en dessous des niveaux de 2025. Le Brésil continue d'enregistrer une activité saisonnière soutenue, compensant en partie la baisse de la demande saisonnière en Europe dans les secteurs de l'inox, du recyclage et des services et solutions. La maintenance annuelle programmée dans la division Alliages a eu lieu, et aucun effet de valorisation supplémentaire n'est à signaler.

Une situation toujours compliquée en Europe

Au vu des échanges actuels, la demande sous-jacente en Europe reste inchangée à un niveau bas et les carnets de commandes ne montrent aucune amélioration notable. La division Alliages et Spécialités fonctionne à plein régime après la maintenance estivale afin d'honorer les commandes et de répondre à une forte demande, notamment dans les secteurs du GNL, de l'électricité et de l'électronique, ainsi que de l'aérospatiale. Les mesures de défense commerciale en Europe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2026, mais des avantages significatifs liés à l'anticipation des commandes avaient déjà été réalisés au premier semestre 2026 ; l'impact au troisième trimestre a donc été limité compte tenu des volumes saisonnièrement faibles.

La hausse des coûts énergétiques devrait peser sur l'EBITDA à hauteur d'environ 20 millions d'euros par trimestre. La phase 6 du programme "Leadership Journey" vise des gains attendus de 150 millions d'euros entre 2026 et 2028, dont 38 millions d'euros au premier semestre 2026, et de nouveaux gains sont attendus au troisième trimestre 2026.

Les résultats du troisième trimestre seront publiés avant l'ouverture du marché le 6 novembre 2026.