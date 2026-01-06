 Aller au contenu principal
Aperam confirme ses perspectives pour T4 2025
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 07:39

Aperam SA APAM.AS :

* CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR LE T42025

* ANTICIPE DES EFFETS POSITIFS DES MESURES DE DÉFENSE COMMERCIALE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU S2 2026

* EN EUROPE, LE MARCHÉ RESTE DIFFICILE

* LE CARNET DE COMMANDES NE MONTRE AUCUN SIGNE DE REPRISE

(Rédaction de Gdansk)

APERAM
35,780 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
