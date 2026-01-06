Aperam confirme ses perspectives pour T4 2025

Aperam SA APAM.AS :
* CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR LE T42025
* ANTICIPE DES EFFETS POSITIFS DES MESURES DE DÉFENSE COMMERCIALE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU S2 2026
* EN EUROPE, LE MARCHÉ RESTE DIFFICILE
* LE CARNET DE COMMANDES NE MONTRE AUCUN SIGNE DE REPRISE
Texte original nEQ5xs1n2a Pour plus de détails, cliquez sur APAM.AS
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer