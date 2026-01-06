Aperam confirme ses perspectives pour T4 2025

Aperam SA APAM.AS :

* CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR LE T42025

* ANTICIPE DES EFFETS POSITIFS DES MESURES DE DÉFENSE COMMERCIALE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU S2 2026

* EN EUROPE, LE MARCHÉ RESTE DIFFICILE

* LE CARNET DE COMMANDES NE MONTRE AUCUN SIGNE DE REPRISE

Texte original nEQ5xs1n2a

(Rédaction de Gdansk)