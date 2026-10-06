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Aperam confirme ses perspectives pour le T3
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 07:38

Ajouter Boursorama à vos sources

Aperam APAM.AS :

* CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR LE T3 2026

* LE CONSENSUS COMPILÉ PAR APERAM POUR L’EBITDA AJUSTÉ DU T3 2026 S’ÉLÈVE À €113 MLNS (MOYENNE)

* LA HAUSSE DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES DEVRAIT PESER SUR L’EBITDA À HAUTEUR D’ENVIRON €20 MLNS PAR TRIMESTRE

Texte original nEQ9pdnWda

Pour plus de détails, cliquez sur APAM.AS

(Rédaction de Gdansk)

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