information fournie par Reuters • 06/10/2026 à 07:38

Aperam confirme ses perspectives pour le T3

Aperam APAM.AS :

* CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR LE T3 2026

* LE CONSENSUS COMPILÉ PAR APERAM POUR L’EBITDA AJUSTÉ DU T3 2026 S’ÉLÈVE À €113 MLNS (MOYENNE)

* LA HAUSSE DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES DEVRAIT PESER SUR L’EBITDA À HAUTEUR D’ENVIRON €20 MLNS PAR TRIMESTRE

Texte original nEQ9pdnWda

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(Rédaction de Gdansk)