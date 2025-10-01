 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aperam confirme ses objectifs 2025
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 07:11

Aperam SA APAM.AS :

* CONFIRME LES OBJECTIFS 2025

* LE CARNET DE COMMANDES EN EUROPE NE MONTRE PAS DE SIGNES DE REPRISE EN 2025

* LES ACTIVITÉS DANS LES ALLIAGES AFFECTÉES PAR LA SAISONNALITÉ AINSI QUE PAR LES OPÉRATIONS DE RÉPARATION ET DE MAINTENANCE D’UN ACTIF CLÉ

Texte original nEQ60Grrka Pour plus de détails, cliquez sur APAM.AS

(Rédaction de Gdansk)

