Aperam confirme ses objectifs 2025

Aperam SA APAM.AS :
* CONFIRME LES OBJECTIFS 2025
* LE CARNET DE COMMANDES EN EUROPE NE MONTRE PAS DE SIGNES DE REPRISE EN 2025
* LES ACTIVITÉS DANS LES ALLIAGES AFFECTÉES PAR LA SAISONNALITÉ AINSI QUE PAR LES OPÉRATIONS DE RÉPARATION ET DE MAINTENANCE D’UN ACTIF CLÉ
Texte original nEQ60Grrka Pour plus de détails, cliquez sur APAM.AS
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer