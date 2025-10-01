 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aperam : confirmation d'une baisse de l'Ebitda au troisième trimestre 2025
information fournie par AOF 01/10/2025 à 09:46

(AOF) - Le producteur d'acier Aperam confirme ce mercredi les perspectives pour son troisième trimestre 2025. " Pour le troisième trimestre, nous avons anticipé le ralentissement saisonnier habituel des expéditions en raison de la baisse de la demande pendant l'été européen ", indique Aperam avant la publication des résultats trimestriels du troisième trimestre 2025 le 7 novembre prochain.

Comme indiqué dans son communiqué du deuxième trimestre fin juillet, une saisonnalité normale, conjuguée à des difficultés supplémentaires liées à la baisse des volumes, devrait se traduire par un Ebitda ajusté sur ce troisième trimestre inférieur à celui du premier trimestre (86 millions d'euros). Au cours du second trimestre, il est ressorti à 112 millions d'euros.

En outre, la génération de flux de trésorerie disponibles et le désendettement se poursuivent. La dette nette du producteur d'acier devrait être légèrement inférieure au troisième trimestre, grâce à l'optimisation du fonds de roulement : le groupe est en bonne voie pour réduire la dette nette d'environ 200 millions d'euros entre la fin du premier trimestre et le quatrième trimestre 2025.

Le consensus Aperam sur l'Ebitda ajusté du troisième trimestre 2025 s'établit actuellement à 77 millions d'euros.

