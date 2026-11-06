Aperam confiant pour son désendettement après son 3e trimestre

Aperam fait part de bénéfices en recul au titre du trimestre écoulé par rapport au précédent, mais revendique néanmoins sa "meilleure performance pour un 3e trimestre depuis quatre ans" et affiche sa confiance pour ses objectifs de désendettement.

Aperam publie un résultat net de 7 MEUR au 3e trimestre 2026, contre 116 MEUR au 2e trimestre, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 105 MEUR, contre 130 MEUR au trimestre précédent.

Toujours en comparaison d'un trimestre à l'autre, le chiffre d'affaires du fabricant d'aciers inoxydables, électriques et spéciaux a diminué de 10,6%, à 1,51 MdEUR, pour des livraisons en retrait de 10,9%, à 540 000 tonnes.

"Ces résultats du 3e trimestre 2026 constituent notre meilleure performance pour un 3e trimestre depuis quatre ans", estime néanmoins son directeur général (CEO), Sud Sivaji, qui souligne notamment une baisse de la dette financière nette à 980 MEUR à fin septembre, contre 993 MEUR trois mois plus tôt.

"Cette performance, dans un contexte marqué par la saisonnalité et la faiblesse de la demande en Europe, témoigne des efforts que nous déployons pour développer Aperam au-delà de l'Europe et de la seule production d'acier inoxydable", ajoute le dirigeant.

Aperam estime que son EBITDA ajusté du 4e trimestre 2026 devrait être légèrement supérieur à celui du 3e trimestre et que sa dette financière nette devrait poursuivre sa diminution d'ici à fin 2026. Le groupe se dit également en bonne voie pour atteindre son objectif de désendettement d'ici à fin 2027.