Aperam: acquisition dans les alliages spéciaux aux USA

(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé mercredi soir avoir trouvé un accord définitif en vue de faire de l'acquisition de l'américain Universal Stainless & Alloy Products sur la base d'une valeur d'entreprise de 539 millions de dollars.



Dans un communiqué, le sidérurgiste basé au Luxembourg indique qu'il compte proposer 45 dollars en numéraire aux actionnaires d'Universal pour chacune de leurs actions, soit une prime de 3,6% par rapport au cours de Bourse d'hier soir.



Par rapport à la moyenne pondérée du titre sur les trois derniers mois, la prime offerte aux actionnaires d'Universal devient plus conséquente, à 19%.



Aperam explique que l'opération va non seulement lui permettre d'étendre son positionnement géographique, mais aussi de renforcer ses activités dans les aciers de spécialités destinés aux secteurs de l'industrie et de l'aéronautique, deux métiers en forte croissance.



Basé à Bridgeville (Pennsylvanie), Universal emploie environ 750 personnes sur quatre sites de production, avec un chiffre d'affaires attendu à 330 millions de dollars cette année, pour un résultat opérationnel (Ebitda) prévu autour de 70 millions de dollars.



L'opération devrait générer des synergies annuelles de l'ordre de 30 millions d'euros et améliorer à la fois le résultat par action et le flux de trésorerie disponible, selon Aperam.



Le groupe ajoute que le financement de la transaction est garantie par le soutien de cinq établissements bancaires qui vont lui octroyer un prêt-relais.



L'opération, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux groupes, devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2025.



Elle ne remettra pas en question la perspective d'une amélioration progressive du versement de dividende, assure Aperam dans son communiqué.



A la Bourse de Paris, l'action Aperam progressait d'un peu plus de 1% jeudi en fin de matinée dans le sillage de cette annonce.





Valeurs associées APERAM 25,60 EUR Euronext Amsterdam +1,03%