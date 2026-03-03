 Aller au contenu principal
Aperam : -8% et double-top d'anthologie sous 44,5E
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 14:05

Aperam dévisse de -8% et amorce l'ébauche d'un double-top d'anthologie sous 44,5E (11/12 février puis 27 février).
Une configuration en "M" baissier est validée par la cassure du support des 40,6E et le titre se dirige vers un retracement du support des 35E, qui coïncide avec le niveau actuel de la MM100.

Valeurs associées

APERAM
39,4000 EUR Euronext Amsterdam -8,63%
