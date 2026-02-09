 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aperam : 20% en 3 séances, à 3E d'un doublement de valeur en 9 mois
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 12:37

Dopé par ses trimestriels, Aperam s'envole de 20% en 3 séances : le cours se hisse vers 43,5E et pulvérise son zénith de juin 2022.
Le titre peut à présent peut viser les 45,6E (doublement par rapport au plancher de début avril 2025) puis 51,00E, une résistance qui remonte à février 2017.

Valeurs associées

APERAM
43,2000 EUR Euronext Amsterdam +4,10%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank