Aperam : 20% en 3 séances, à 3E d'un doublement de valeur en 9 mois
Le titre peut à présent peut viser les 45,6E (doublement par rapport au plancher de début avril 2025) puis 51,00E, une résistance qui remonte à février 2017.
