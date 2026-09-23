Apaisement relatif, les indices européens en ordre dispersé

A la mi-séance, les grandes places européennes connaissent des fortunes diverses. Les investisseurs sont sur tous les fronts : celui de la diplomatie avec l'Iran et les Etats-Unis, celui des matières premières, mais également sur celui de la macro-économie avec de nombreux indicateurs à surveiller.

Autour de midi, le CAC 40 à Paris fait du surplace et ne cède que 0,03%, à 8 152 points, de son côté, le FTSE 100 à Londres avance de 0,17%, alors que le DAX 40 à Francfort recule de 0,34%.

Hier, devant l'assemblée générale des Nations unies, Donald Trump a encore menacé "d'anéantir" l'Iran, mais a rapidement tempéré ses propos en indiquant qu'un accord pourrait être trouvé après les élections de mi-mandat programmées en novembre. Après son intervention, des émissaires américains et iraniens ont échangé par l'intermédiaire de médiateurs et cette réunion a été qualifiée de "très productive" et "très bonne" par le président des Etats-Unis.

En attendant, les cours de l'or noir reprennent un peu de hauteur après avoir nettement reculé ces derniers jours (-12% pour le WTI et -6% pour le Brent sur les cinq dernières journées). Actuellement, à New York, le WTI avance de 0,42%, à 89,90 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord gagne 1,12%, à 99,62 dollars.

Dans une note, Frédéric Lorec, analyste spécialiste du secteur pétrolier et gazier chez AlphaValue, indique que "le diesel devient une préoccupation majeure pour le marché pétrolier, alors même que le Brent est repassé sous les 100 dollars le baril. Aux Etats-Unis, les prix du diesel ont atteint un record de 6,51 dollars le gallon, sous l'effet des perturbations affectant le raffinage et les exportations en Russie et au Moyen-Orient".

Un agenda macro-économique chargé

En France, selon des données préliminaires de S&P Global, l'activité dans le secteur privé a renoué avec la croissance en septembre. Dans le détail, l'indice PMI manufacturier a reculé un peu plus que prévu en passant de 51,1 à 50,3 points, contre une estimation à 50,9 points. Il revient sur un plus bas de deux mois. De son côté, l'indice PMI des services a franchement accéléré en s'installant à 51,4 points, contre un précédent à 48 et une prévision à 48,3 points. En repassant au-dessus du seuil des 50 points, il renoue avec la croissance et, à 51,4 points, évolue sur un niveau inédit depuis 10 mois. Enfin, l'indice PMI Composite qui fait la synthèse entre ces deux secteurs est passé de 48,5 à 51,2 points et affiche une croissance à son rythme le plus élevé depuis 25 mois.

Pour l'ensemble de la zone euro, l'indice PMI Composite a connu une accélération en septembre, toujours selon des données préliminaires. Il est passé de 52 à 53,1 points, un niveau inédit depuis 41 mois.

Ces mêmes indicateurs seront publiés à 15h45 pour les Etats-Unis, où les investisseurs prendront également connaissance des stocks de pétrole hebdomadaires (16h30).

Dans l'actualité des valeurs

Au sein du CAC 40, Société Générale se distingue avec un gain de 1,84%. JPMorgan a confirmé sa recommandation à performance de marché sur le titre de la banque, mais a légèrement relevé sa cible de cours de 81 à 83 euros.

Bien orienté également, Euronext avance de 1,14%.

En revanche, dans le rouge, Kering abandonne 2,26%, suivi d'Orange qui cède 1,46%. L'opérateur télécoms est pénalisé par la montée en puissance des agents d'intelligence artificielle qui pourraient faciliter les comparaisons et les changements de fournisseur, au détriment des entreprises, comme Orange, qui profitent des habitudes de leurs clients.

En dehors de l'indice, Exosens progresse de 3,86%, soutenu par Bernstein qui a confirmé son avis à surperformance sur le titre, tout en relevant sa cible de cours de 71,50 à 74 euros.

Valeo grimpe de 2,17% et là aussi les analystes sont à la manoeuvre. Jefferies pense que l'équipementier automobile est le mieux placé à l'heure actuelle pour faire face à la faiblesse du marché chinois. La banque d'investissement américaine est passée de conserver à acheter, en relevant sa cible de 13,20 à 17,85 euros.

Ailleurs en Europe, AMS-Osram flambe de 8,18%, le fabricant autrichien de semi-conducteurs profite d'un relèvement d'objectif de cours de Jefferies. L'analyste maintient sa recommandation "acheter" et porte sa cible de 21 à 25,50 francs suisses.