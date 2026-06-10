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APA renforce sa position en Alaska avec l'acquisition de Savant Alaska
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 19:37

APA a annoncé le rachat de Savant Alaska pour environ 70 millions de dollars afin de renforcer sa présence sur le versant nord de l'Alaska. L'opération comprend notamment les installations pétrolières de Badami, dont la capacité de production atteint environ 40.000 barils par jour, ainsi que des infrastructures de transport stratégiques destinées à soutenir le développement futur du groupe dans la région.

L'acquisition inclut également le pipeline Nutaaq, capable d'acheminer jusqu'à 80.000 barils de pétrole par jour vers le Trans-Alaska Pipeline System, principal réseau de transport pétrolier de l'État. APA estime que ces actifs amélioreront sa flexibilité opérationnelle et faciliteront ses futurs projets d'exploration, de forage et de développement sur le North Slope.

Le groupe prévoit de forer un puits d'exploration et un puits d'évaluation durant la saison hivernale 2026-2027. Après finalisation de l'opération, attendue d'ici la fin de l'année 2026, APA disposera d'environ 487.000 acres bruts de terrains sur la partie orientale du North Slope, renforçant ainsi son potentiel de croissance à long terme en Alaska.

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