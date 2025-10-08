APA réduit sa production de gaz naturel et de LGN aux États-Unis au troisième trimestre en raison de la faiblesse des prix

La société pétrolière et gazière APA Corp APA.O a déclaré mercredi qu'elle avait réduit sa production de gaz naturel aux États-Unis d'environ 20 millions de pieds cubes par jour (MMcfpd) et sa production de liquides de gaz naturel aux États-Unis de 1 400 barils par jour au cours du troisième trimestre, en réponse à la faiblesse des prix.