APA réduit la production de gaz naturel et de LGN aux États-Unis au troisième trimestre en raison de la faiblesse des prix
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 23:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

La société pétrolière et gazière APA Corp APA.O a déclaré mercredi qu'elle avait réduit d'environ 20 millions de pieds cubes par jour (MMcfpd) sa production de gaz naturel aux États-Unis et de 1 400 barils par jour sa production de liquides de gaz naturel aux États-Unis au cours du troisième trimestre en raison de la faiblesse des prix.

APA a déclaré que la dette nette et le flux de trésorerie disponible étaient inférieurs aux prévisions, suite aux paiements effectués au troisième trimestre par l'Egyptian General Petroleum Corporation et aux distributions ultérieures des partenaires, qui s'élèvent au total à 173 millions de dollars.

La société prévoit pour le troisième trimestre des prix moyens réalisés pour le gaz naturel aux États-Unis de 70 cents par millier de pieds cubes (Mcf) et de 4,20 dollars par millier de pieds cubes au niveau mondial.

APA a interrompu 10 millions de pieds cubes par jour de production de gaz naturel aux États-Unis et 750 bpj de liquides de gaz naturel au cours du deuxième trimestre.

