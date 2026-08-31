Août s'achève dans le rouge pour le CAC 40 et l'Europe

Les Bourses européennes ont reculé à la clôture de la dernière du mois d'août, dans un contexte de regain de tensions au Moyen-Orient. Alors qu'il était parti pour enregistrer une deuxième hausse consécutive et se maintenir au-dessus du seuil des 8 400 points, le CAC 40 a finalement perdu 0,79% à 8 334,50 points. Sur l'ensemble du mois d'août, l'indice phare parisien s'est effrité de 0,68%. Francfort a cédé 1,09% et Amsterdam a reculé de 0,59%. De son côté, la Bourse de Londres a été fermée ce lundi en raison du "Summer Bank Holiday".

A Wall Street, les indices se replient également. Le Dow Jones fléchit notamment de 0,64%, après 17h45.

Les marchés européens scrutent toujours la situation préoccupante au Moyen-Orient. Hier, les Etats-Unis ont lancé des frappes sur l'île iranienne de Larak, située dans le stratégique détroit d'Ormuz, a confirmé le Commandement militaire américain. Il s'agit des premières frappes américaines contre ?l'Iran ?depuis la fin juillet.

Les Gardiens de la Révolution ont riposté ce lundi en lançant des missiles balistiques et des drones contre des cibles militaires américaines sur deux bases situées en Jordanie.

Volonté d'apaisement iranienne et pression du G20

Téhéran invoque la "légitime défense" pour justifier sa contre-attaque. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a "condamné fermement l'agression militaire américaine contre l'île de Larak ".

Pourtant, le président iranien Masoud Pezeshkian a estimé ce lundi qu'une poursuite de la guerre contre les Etats-Unis ne servait pas l'intérêt de son pays. Lors d'une réunion avec le Premier ministre indien Narendra Modi, en amont du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) au Kirghistan, il a affirmé que l'Iran continuait de s'efforcer de trouver un chemin d'accord et de compréhension.

Face à cette escalade, l'Union européenne a profité du sommet du G20 organisé cette semaine pour publier une déclaration commune.

L'association volontaire des 27 Etats européens indique qu'elle collaborera avec les États-Unis et d'autres pays alliés pour maintenir la pression économique sur l'Iran et contribuer à la désescalade et à la stabilité régionale. L'UE se tient "prête à prendre d'autres mesures, si nécessaire, pour préserver sa sécurité et ses intérêts, y compris la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz".

Rebond des cours de l'or noir

Suite à ces regains de tensions géopolitiques, les cours du pétrole ont rebondi. Vers 17h45, le baril de Brent progresse de 1,44% à 90,68 dollars. Le WTI grimpe de 2,60% à 85,62 USD.

Concernant l'or noir, d'ailleurs, vendredi dernier, le président américain Donald Trump a estimé que les Etats-Unis ont signé le "plus gros accord pétrolier dans l'histoire du monde", avec le Venezuela. Son gouvernement et une compagnie vénézuélienne ont fondé une nouvelle société privée, désormais détentrice des droits d'exploitation de 17 gisements pétroliers pour les 100 prochaines années. Selon la présidente par intérim du Venezuela, Dalcy Rodríguez, les réserves prouvées de ces champs sont de 65 milliards de barils. Elle affirme en outre que cet accord engendrera des investissements de 100 MdsUSD dans l'industrie pétrolière vénézuélienne et apportera 209 MdsUSD en recettes fiscales pour Caracas.

Dans l'actualité des sociétés cotées, à Paris, Airbus (-2,86%) envisage de céder ses activités spatiales aux Etats-Unis afin de recentrer ses efforts sur la consolidation du secteur satellitaire européen, rapporte le Financial Times. Selon plusieurs sources proches du dossier citées par le quotidien britannique, l'avionneur européen sonderait actuellement de potentiels acquéreurs pour ces actifs, qui représentent plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires annuel.

BNP Paribas ( 0,21%) indique que l'appel dans le dossier soudanais sera tranché sur l'application du droit suisse, qui a été, selon lui, "gravement méconnu" par le tribunal de première instance. En octobre 2025, un jury fédéral de Manhattan avait ordonné au groupe bancaire de verser près de 20,5 MdsUSD à trois plaignants soudanais accusant BNP Paribas d'avoir aidé le gouvernement soudanais à commettre un génocide en fournissant des services bancaires en violation des sanctions américaines.

Ailleurs, en Europe, Mercedes-Benz ( 0,59%) a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 MdEUR. Le constructeur automobile prévoit de racheter jusqu'à 58 MEUR de ses propres titres entre septembre 2026 et avril 2027, avant de les annuler.

En outre, Bayer ( 0,76%) s'est vu accorder la présentation de dernière minute de nouvelles données d'un essai de phase III sur son agent d'imagerie candidat dans le diagnostic de l'amylose cardiaque, à l'occasion du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC), qui se tient actuellement à Berlin.