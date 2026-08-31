Aon renonce à l'acquisition de la société de courtage en assurance USI, évaluée à 17 milliards de dollars

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(Dernières informations sur l'évolution du cours des actions)

31 août - ** L'action Aon PLC AON.N recule de 7,2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis deux mois, à 329,80 dollars, après l'annonce par la société de son intention d'acquérir le courtier en assurance USI Insurance Services, spécialisé dans l , dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N

** L’action AON s’apprête à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 9 février

) ** Cette opération met en avant les efforts d’Aon pour étendre sa présence sur le vaste segment américain de l’assurance destiné aux entreprises de taille moyenne et renforcer ses capacités sur le marché en forte croissance de l’assurance « excess & surplus » (E&S) (

** La société, dont la capitalisation boursière s'élevait à environ 75 milliards de dollars vendredi, prévoit que la transaction sera finalisée au quatrième trimestre 2026 et s'attend à ce qu'elle stimule son bénéfice ajusté en 2028

** Suite à cette baisse, le titre affiche une perte de 6,5 % depuis le début de l'année, sous-performant nettement la progression d'environ 5 % de l'indice S&P 500 Insurance .SPXIN et le gain de 12 % de l'indice S&P 500 .SPX

** L'action s'échangeait récemment à 17 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne sur 5 ans de 20, selon les données de LSEG

** La recommandation moyenne de 25 analystes est « acheter »; le cours cible médian s'établit à 411 dollars

** KKR et le fonds de pension canadien CDPQ ont racheté USI, société basée à Valhalla (New York), dans le cadre d’une transaction de 4,3 milliards de dollars en 2017; l’action KKR a progressé de 1,4 % à 110,25 dollars au cours de la séance