AON recule après avoir conclu un accord de 17 milliards de dollars pour le rachat du courtier en assurance USI

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31 août - ** L'action Aon PLC AON.N reculait de 1,7 % à 349,44 dollars en pré-ouverture lundi, après l'annonce de l'acquisition de la société de courtage en assurance USI Insurance Services pour un montant de 17 milliards de dollars auprès de la société de capital-investissement KKR

KKR.N

** Cette opération met en évidence les efforts d’Aon pour étendre sa présence sur le vaste segment américain de l’assurance destiné aux entreprises de taille moyenne et renforcer ses capacités sur le marché en forte croissance de l’assurance « excess & surplus » (E&S)

** La société, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 75 milliards de dollars, prévoit que la transaction sera finalisée au quatrième trimestre 2026 et s’attend à ce qu’elle stimule son bénéfice ajusté en 2028

** À la clôture de vendredi, l’action AON affichait une hausse de 0,7 % depuis le début de l’année, restant à la traîne par rapport à la progression de 12,7 % de l’indice S&P 500

.SPX et à celle de 5,9 % de l’indice S&P 500 Financials

.SPSY

** L'action s'échangeait récemment à 17 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne sur 5 ans de 20, ce qui suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée, selon les données de LSEG

** La recommandation moyenne de 25 analystes est « acheter »; le cours cible médian s'établit à 410 dollars

** KKR et le fonds de pension canadien CDPQ ont racheté USI, société basée à Valhalla (New York), dans le cadre d'une opération de 4,3 milliards de dollars en 2017; l'action KKR est restée pratiquement inchangée avant l'ouverture, à 108,70 dollars