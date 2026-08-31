Aon conclut un accord de 17 milliards de dollars pour racheter son concurrent USI, alors que la consolidation du secteur de l'assurance s'accélère

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* USI élargit la présence d'Aon sur le marché des PME et dans le domaine de l'assurance « excess and surplus »

* USI génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 3 milliards de dollars

* Mike Sicard, directeur général d'USI, dirigera la plateforme d'Aon dédiée au marché intermédiaire

(Ajout d'informations contextuelles et de commentaires d'analystes aux paragraphes 14, 16 et 17)

par Arasu Kannagi Basil et Isla Binnie

Aon AON.N a annoncé lundi qu'elle allait racheter son concurrent USI Insurance Services dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N , ce qui constitue l'une des plus importantes acquisitions dans le secteur de l'assurance de ces dernières années.

Les rachats de grande envergure sont devenus plus courants ces dernières années dans le secteur très fragmenté du courtage en assurance, les entreprises étant de plus en plus disposées à débourser des sommes colossales pour renforcer leur présence sur le marché et leur avantage concurrentiel.

Cette opération met en évidence les efforts d’Aon pour étendre davantage sa présence sur le vaste segment américain de l’assurance « middle market », en forte croissance, qui s’adresse aux entreprises de taille moyenne.

« USI renforcera considérablement notre présence sur le marché intermédiaire et élargira l’accès de notre entreprise au segment E&S (), notamment dans le domaine de l’assurance excédentaire et complémentaire () », a déclaré Greg Case, directeur général d’Aon. Le segment E&S figure parmi les secteurs connaissant la croissance la plus rapide de l’assurance commerciale aux États-Unis.

Le segment américain du marché intermédiaire est estimé à plus de 40 milliards de dollars et représente plus d’un tiers des primes directes souscrites en assurance dommages aux États-Unis.

« Ces entreprises d’) s du marché intermédiaire, telles qu’ (, constituent un moteur essentiel de l’économie, et il existe de nombreuses opportunités pour répondre à leurs besoins de plus en plus complexes », a déclaré M. Case aux analystes.

L'opération USI s'inscrit dans la continuité de l'acquisition, en 2024, par Aon du courtier en assurance dommages NFP, spécialisé dans le marché intermédiaire, pour un montant de 13 milliards de dollars , et renforcera son offre de conseil en matière de santé, de talents et de capital humain.

L’action Aon a reculé de 6 % en début de séance. Elle affiche une évolution nulle depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture.

Fondée en 1994, USI est une société de courtage et de conseil en assurance proposant des services dans les domaines de l’assurance dommages, des avantages sociaux, des risques personnels, des programmes d’assurance et de la retraite. Partie d’un seul bureau, elle s’est depuis développée pour devenir le dixième courtier d’assurance aux États-Unis, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 3 milliards de dollars.

Parmi les autres méga-opérations récentes dans le secteur du courtage en assurance, on peut citer l’acquisition d’AssuredPartners par Arthur J. Gallagher ( AJG.N ) pour 13,5 milliards de dollars et le rachat d’Accession Risk Management par Brown & Brown ( BRO.N ) pour près de 10 milliards de dollars , toutes deux finalisées l’année dernière.

Aon, l’un des plus grands courtiers en assurance au monde, accompagne des clients dans plus de 120 pays, les aidant à faire face à une complexité et une volatilité croissantes.

La transaction avec USI devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026 et devrait contribuer à la hausse du bénéfice ajusté d’Aon en 2028. Aon prévoit de financer cette opération par l’endettement et n’envisage pas de rachats d’actions à court terme, sa priorité étant le remboursement de sa dette.

Mike Sicard, directeur général d’USI, occupera les fonctions de président d’Aon et de directeur général mondial de sa plateforme dédiée aux entreprises de taille intermédiaire.

UNE AUTRE SORTIE MAJEURE POUR KKR

La cession d’USI est également la dernière d’une série de sorties d’investissement réalisées par KKR et certains de ses grands concurrents, alors même que de nombreuses sociétés de capital-investissement peinent à vendre les entreprises de leur portefeuille. Le deuxième trimestre a été le trimestre le plus prolifique en termes de monétisati s de l’histoire de KKR.

Les analystes de Wall Street ont souligné une bifurcation croissante sur le marché des sponsors, les transactions de grande envergure se concluant plus facilement.

KKR et le fonds de pension canadien Caisse de dépôt et placement du Québec ont racheté USI, société basée à Valhalla (New York), dans le cadre d’une opération de 4,3 milliards de dollars en 2017.

Depuis lors, KKR a renforcé sa participation dans la société et est devenu le principal actionnaire d’USI . Sous la houlette de KKR, cette société de courtage de taille moyenne a presque triplé son chiffre d’affaires.

Les analystes de Piper Sandler ont qualifié cette cession de « réussite » pour l’unité de participations stratégiques par l’intermédiaire de laquelle KKR investit ses propres fonds, ce qui diffère du modèle traditionnel du capital-investissement qui repose sur les capitaux d’investisseurs externes.

Cette cession «(offre à) un retour sur investissement significatif par rapport au capital initialement investi » et confirme le message de la direction de KKR selon lequel le retour sur investissement pour ses bailleurs de fonds « s’accélère malgré le scepticisme ambiant du marché concernant, de manière générale, les opérations de monétisation dans le secteur du capital-investissement », a déclaré Piper Sandler.

KKR a indiqué que cette cession représentait un rendement d’environ six fois son investissement initial de 2017 et un rendement de 3,4 fois le capital investi sur toute la durée de son investissement dans USI. L’opération devrait générer environ 2 milliards de dollars de bénéfice ajusté pour KKR.

BofA Securities et Citi ont conseillé Aon dans le cadre de cette opération, tandis que Goldman Sachs, Insurance Advisory Partners et Morgan Stanley ont conseillé KKR.