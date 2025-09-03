Aon cède la majorité des activités de gestion de patrimoine de NFP dans une transaction de 2,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Aon AON.N a déclaré mercredi qu'elle vendrait la majorité des activités de gestion de patrimoine de NFP à la société de capital-investissement Madison Dearborn Partners dans une transaction évaluée à environ 2,7 milliards de dollars.
