Antonio Cammisecra nommé censeur au conseil d'administration de Nexans
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 07:08
En qualité de censeur, il assistera aux séances du conseil d'administration avec un rôle consultatif, et fera ainsi bénéficier le conseil de son expérience et de son expertise. Le règlement intérieur du conseil lui est applicable dans toutes ses dispositions.
Antonio Cammisecra est PDG de ContourGlobal depuis février 2024. Avant de rejoindre cette société, il a travaillé au sein du groupe italien Enel pendant plus de 20 ans et a contribué à l'expansion d'Enel Green Power pour en faire un géant des énergies renouvelables.
Par ailleurs, le comité de groupe européen de Nexans a désigné Riku Soininen en qualité d'administrateur représentant les salariés, à effet du 19 février, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Elisabetta Iaconantonio, soit jusqu'à l'AG 2028.
Riku Soininen occupe actuellement le poste de responsable d'entrepôt de fournitures chez Reka, à Riihimäki, en Finlande. Il est délégué syndical depuis 14 ans et membre du comité d'entreprise européen de Nexans depuis 2023.
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