Antoine Latrive quitte Astoria Finance

(NEWSManagers.com) - Le fondateur du cabinet est remplacé par Bruno de Seguins, ancien directeur de la distribution d'Aviva France.

C' est un petit coup de tonnerre dans le monde des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Antoine Latrive, fondateur du cabinet Astoria Finance et figure emblématique de la gestion de patrimoine depuis 20 ans, a décidé de quitter le cabinet qu' il a créé.

Dans un communiqué, Astoria Finance indique qu' " après avoir fondé le groupe Astoria en 2002 et l' avoir développé et dirigé pendant presque 20 années, Antoine Latrive a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière " .

Pour le remplacer, le cabinet, qui conseille 7,5 milliards d' euros d' actifs, a jeté son dévolu sur Bruno de Seguins. Ce dernier, qui a fait ses armes au sein du groupe Aviva y était récemment directeur de la distribution et membre du comité exécutif. Il a à son actif plus de 30 ans de carrière dans le monde de l' assurance et donc une expertise fine des produits et des réseaux de distribution.

En tant que président, il sera épaulé par Malcolm Vincent, directeur général d' Astoria Finance depuis 2016. Ce dernier continuera d' assurer le pilotage des équipes opérationnelles déjà en place. L' actionnaire Naxicap, présent au capital depuis 2007, conserve son engagement.

" L' arrivée de Bruno de Seguins renforce l' objectif d' Astoria Finance de poursuivre fortement son développement, tant de manière organique que par le biais d' opérations de croissance externe " , assure le cabinet de CGP qui a annoncé l' acquisition de JCB Holding il y a moins de deux semaines.