Antin: nouvelle recrue en provenance de BlackRock information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 12:24









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé mardi la nomination de Ryan Shockley, ex-BlackRock, au poste d'associé principal ('senior partner') à compter du mois de mai prochain.



Dans un communiqué, le fonds explique que Ryan Shockley est un expert de l'investissement, disposant de plus de 20 ans d'expérience de haut niveau dans le capital-investissement, notamment dans les secteurs des infrastructures énergétiques et électriques.



Son arrivée doit constituer un renfort stratégique pour l'équipe nord-américaine d'Antin, aujourd'hui en pleine expansion.



Son équipe new-yorkaise compte désormais compte 52 collaborateurs, dont 34 professionnels de l'investissement dédiés aux marchés américain et canadien.



Shockley rejoint Antin en provenance de BlackRock, où il était associé au sein de BlackRock Global Infrastructure Funds ('BGIF'), qu'il avait intégré en 2017.



Au sein du géant américain de la gestion d'actifs, il a dirigé l'origination, l'exécution et la gestion d'investissements en infrastructures.





