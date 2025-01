Antin: nouveau responsable des communications information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners fait part de la nomination de Thomas Kamm, précédemment partenaire chez Brunswick Group, au poste nouvellement créé de partenaire en charge des communications d'Antin, une nomination qui a pris effet à compter du 6 janvier.



Apportant 45 ans d'expérience dans les médias, les communications d'entreprise et le conseil, Thomas Kamm 'dirigera la stratégie de communications d'Antin pour renforcer la visibilité de la société et son engagement avec les parties prenantes-clés'.





