Antin: nomination de deux senior partners information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners annonce le renforcement de son équipe de senior partners avec les promotions de Guillaume Friedel et Ashkan Karimi, avec effet immédiat, portant ainsi à huit le nombre de senior partners du groupe.



Guillaume Friedel a rejoint la société de capital-investissement en 2008 à Paris et est devenu investment partner en 2018. Installé à New York depuis 2019, il a joué un rôle clé dans le lancement et le développement d'Antin aux Etats-Unis.



Ashkan Karimi a rejoint le groupe en 2011 et est devenu partner en 2019. Dirigeant l'équipe juridique d'Antin et supervisant les enjeux juridiques du groupe, il s'est 'imposé comme le conseil juridique de confiance d'Antin'.





