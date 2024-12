Antin: lève plus de 10 MdsE via le fonds V information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 08:07









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners annonce que la levée de son fonds V a été finalisée avec 10,2 milliards d'euros, dépassant ainsi l'objectif initial de 10 milliards.



Il s'agit de l'une des plus grands fonds jamais levés par une société d'investissement basée en France pour des investissements directs, précise le communiqué.



Ce fonds, le plus grand fonds d'infrastructure au monde en 2024, marque une augmentation de plus de 50 % par rapport au fonds IV.



Malgré un contexte difficile, cette levée est soutenue par un taux de réinvestissement supérieur à 90 % et une base d'investisseurs élargie à 230 participants.



Le fonds, géographiquement diversifié, a enregistré une forte croissance des engagements en Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique et Moyen-Orient, tout en maintenant l'Europe en tête des contributions institutionnelles.



Déjà actif, il a investi 40 % de ses fonds dans cinq entreprises, dont Blue Elephant Energy et Opdenergy.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS 11,44 EUR Euronext Paris 0,00%