Antin: le titre recule, objectifs 2025 sans grande surprise information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a dévoilé mercredi des prévisions pour 2025 jugées sans surprise, provoquant des prises de bénéfices sur son titre qui s'était apprécié ces derniers mois.



Le fonds d'investissement spécialisé dans les infrastructures a dégagé l'an dernier les meilleures performances de son histoire, avec à la fois des records en termes de chiffre d'affaires, de résultat opérationnel (Ebitda) et de bénéfice net.



Son chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 12,6% à un peu plus de 318 millions d'euros, pour un Ebitda en croissance de 6,5% à environ 187 millions d'euros.



Le bénéfice net s'est quant à lui accru de 6,6% à 136,3 millions d'euros.



Antin, dont les actifs sous gestion ont augmenté de 7,2% à 33,3 milliards d'euros l'an dernier, a déclaré prévoir une croissance significative de ses résultats d'ici 2027.



Pour 2025, il vise un Ebitda sous-jacent supérieur à 160 millions d'euros.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent 'une guidance sans surprise, sans trop de momentum attendu'.



'2025 sera encore une année de transition', explique la banque privée.



L'action cédait plus de 1% mercredi à la suite de cette publication, après avoir gagné près de 18% depuis la fin du mois de novembre.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS 11,06 EUR Euronext Paris -1,07%