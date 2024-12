Antin Infrastructure Partners : levée record pour un fonds d’infrastructure en 2024

" Dans le contexte actuel de levée de fonds, dépasser notre objectif est une vraie réussite ", s'est félicité Alain Rauscher, cofondateur et PDG.

" Les engagements provenant d'Amérique du Nord ont été près de cinq fois supérieurs à ceux du fonds flagship IV, ceux en provenance d'Asie- Pacifique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine ont quant à eux fortement progressé ", précise Antin Infrastructure Partners.

La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures précise que le fonds flagship V a été levé grâce au soutien d'investisseurs existants, avec un taux de réinvestissement supérieur à 90 %, et à l'entrée de plus de 120 nouveaux investisseurs, contribuant à diversifier davantage la base d'investisseurs d'Antin.

À ce jour, le fonds flagship V a déjà déployé environ 40 % du montant levé dans cinq entreprises, Blue Elephant Energy, Consilium Safety, Opdenergy, Portakabin et Proxima, et a déjà identifié de nombreuses opportunités futures.

(AOF) - Antin Infrastructure Partners a annoncé avoir réalisé la plus importante levée de fonds dans le monde pour un fonds d’infrastructure en 2024. Son cinquième fonds flagship a dépassé son objectif cible pour atteindre un montant de 10,2 milliards d’euros. Sa taille représente une augmentation de plus de 50 % par rapport à celle du précédent fonds flagship IV, qui avait été clôturé en 2020 avec un montant de 6,5 milliards d’euros.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.