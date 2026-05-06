Antin Infrastructure Partners confirme ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 09:59
Au 31 mars 2026, Antin Infrastructure Partners a vu ses actifs sous gestion productifs de commissions ( Fee-Paying AUM ) progresser de 3,0 % sur un an, atteignant 22,1 milliards d'euros. Cette hausse reflète l'activité de déploiement de capital réalisée au cours des douze derniers mois sur les fonds Flagship et Mid Cap. Le total des actifs sous gestion (Total AUM) s'établit quant à lui à 33,8 milliards d'euros ( 1,7 %).
Alain Rauscher, président-directeur général, s'est félicité de cette performance : "notre modèle démontre une nouvelle fois sa qualité. L'infrastructure reste une classe d'actifs robuste face aux incertitudes mondiales, et notre approche disciplinée limite l'impact de la volatilité des marchés sur notre portefeuille".
Trois investissements stratégiques signés
Le premier trimestre a été marqué par une accélération du déploiement avec 0,4 milliard d'euros investis à travers trois nouvelles signatures : Sapphire Gas Solutions (États-Unis) pour la stratégie Flagship V, Belambra, leader français de l'infrastructure de loisirs, venant clore le fonds Mid Cap I et un huitième investissement pour la stratégie NextGen, dont l'identité sera révélée prochainement.
Cap sur le fonds Mid Cap II
L'un des points d'orgue de ce début d'année est le lancement de la levée de fonds pour Mid Cap II. Antin rapporte un fort intérêt de la part des investisseurs institutionnels, tant anciens que nouveaux. L'activation du fonds est prévue pour le deuxième trimestre 2026, coïncidant avec la signature de son premier investissement.
Côté sorties, le groupe indique que le pipeline de cessions demeure "robuste" avec plusieurs processus en cours sur les fonds plus anciens (Flagship III et IV), ce qui devrait offrir une bonne visibilité sur les retours de capital aux investisseurs dans les mois à venir.
Perspectives 2026 confirmées
Antin aborde le reste de l'année avec confiance. Le groupe anticipe un Ebitda sous-jacent globalement stable pour l'exercice 2026 et maintient sa politique de distribution aux actionnaires. La direction prévoit de distribuer la majorité de ses bénéfices en numéraire, avec un dividende annuel attendu stable ou en croissance par rapport à l'année précédente.
Enfin, face aux enjeux technologiques, le gestionnaire précise qu'il continue d'intégrer l'intelligence artificielle au sein de ses sociétés de portefeuille tout en surveillant les risques de disruption, confirmant que tous ses fonds performent actuellement conformément aux objectifs initiaux.
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